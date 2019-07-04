В Минске во время праздничного салюта погибла женщина, есть раненые

3 июля во время праздничного салюта в честь дня Независимости Белоруссии в Минске произошло ЧП, пишет «КП в Белоруссии». Очевидцы сообщали, что одна женщина погибла.

«На места происшествий выбыли следственно-оперативные группы, специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД, медработники. Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена», — сообщил Следственный комитет Белоруссии.

Следователи проводят проверку по факту смерти женщины, пишет bfm.ru. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они госпитализированы в ближайшие больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города.

«На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека. Это двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них — ранение щеки, у другого — травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, и они отпущены домой», — цитирует министра здравоохранения Белоруссии belta.by.

Салют запустили с шести огневых позиций — прогремели более 2 тыс. залпов.