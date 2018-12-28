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В Минздраве прокомментировали сообщение о выпавшей из окна алтайского онкодиспансера пациентке

В Министерстве здравоохранения Алтайского края altapress.ru подтвердили информацию о женщине, которая выпала из окна онкодиспансера «Надежда» в Барнауле. В ведомстве назвали произошедшее несчастным случаем.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

Там отметили, что Минздрав проводит проверку обстоятельств случившегося, по результатам которой сделаю выводы, дадут заключение и примут меры по недопущению подобных случаев.

«Главному врачу рекомендовано усилить контроль за безопасностью пациентов при оказании медицинской помощи» , — сообщили в ведомстве.

Напомним, женщина выпала из окна Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда» 26 декабря. Накануне, как говорит источник «Политсибру», она перенесла серьезную операцию. По информации издания, пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

В Минздраве не сообщили, как чувствует себя женщина, ответив, что «сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинского помощи, состоянии его здоровья и диагнозе составляют врачебную тайну».

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