В Минздраве прокомментировали сообщение о выпавшей из окна алтайского онкодиспансера пациентке

Там отметили, что Минздрав проводит проверку обстоятельств случившегося, по результатам которой сделаю выводы, дадут заключение и примут меры по недопущению подобных случаев.
«Главному врачу рекомендовано усилить контроль за безопасностью пациентов при оказании медицинской помощи» , — сообщили в ведомстве.
Напомним, женщина выпала из окна Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда» 26 декабря. Накануне, как говорит источник «Политсибру», она перенесла серьезную операцию. По информации издания, пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
В Минздраве не сообщили, как чувствует себя женщина, ответив, что «сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинского помощи, состоянии его здоровья и диагнозе составляют врачебную тайну».