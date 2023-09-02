В Минздраве рассказали о состоянии акробатки, сорвавшейся с высоты в Барнауле

Состояние девушки стабильно тяжелое.
Она в сознании, дышит самостоятельно.
Прокуратура Алтайского края проводит проверку в связи с падением сотрудницы цирка.
Ранее в Барнауле 17-летний рабочий упал с высоты и получил тяжелые травмы.
Гимнастка, сорвавшаяся с высоты во время выступления в цирке в Барнауле, находится в реанимации, сообщает "В Курсе 22".
Состояние девушки стабильно тяжелое.
Она в сознании, дышит самостоятельно.
Прокуратура Алтайского края проводит проверку в связи с падением сотрудницы цирка.
Ранее в Барнауле 17-летний рабочий упал с высоты и получил тяжелые травмы.
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