В минздраве рассказали о состоянии работников «Алтайхлеба», пострадавших в серьезном ДТП

Медики проводят лечебно-диагностические мероприятия с пострадавшими в крупном ДТП, которое произошло утром 31 мая в Первомайском районе. В аварии пострадало 14 человек, трое из которых погибли на месте.

На место аварии после сигнала о ДТП прибыли пять бригад скорой помощи, рассказали в краевом минздраве.

После осмотра шесть человек с различными травмами госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи, пяти потерпевшим оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались.

«Состояние госпитализированных пациентов оценивается, как стабильное, средней и тяжелой степеней тяжести», — сообщили в ведомстве.

Оказание помощи пострадавшим взял на дополнительный контроль министром здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Как ранее писал altapress.ru, 24-летний мужчина за рулем Mazda двигался со стороны села Первомайское, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со служебным автобусом Iveco, который перевозил работников предприятия «Алтайхлеб».