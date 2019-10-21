В Минздраве рассказали о состоянии женщин, которых сбил автомобиль в центре Барнаула

«Состояние пациенток 1995 и 1996 годов рождения врачи оценивают, как тяжелое, стабильное. Они находятся на аппарате искусственной вентиляции легких в отделении анастезиологии и реанимации. Пострадавшая 1960 года рождения лежит в палате интенсивной терапии отделения тяжелой сочетанной травмы», — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ДТП произошло 20 октября в 18:55 на проспекте Комсомольском, 35. Водитель KIA Sportage сбил трех женщин, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч 1. ст. 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Ранее сообщалось, что водитель был трезв.