Из зооуголка в Новомосковске Тульской области сбежал кот, который проходил в качестве вещественного доказательства по делу о поставке наркотиков в тульскую колонию № 6, сообщает «Коммерсант».

Заключенного тульской колонии № 6 Эдуарда Долгинцева обвиняют в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Вину осужденного подтверждают три секретных свидетеля, которые утверждают, что заказывали наркотики у Долгинцева и могут опознать животное, через которого хотели передать психотропные вещества.

Тюрьма — дом родной

По версии следствия, Долгинцев планировал для поставки наркотиков использовать кота, который родился и жил в колонии, периодически уходил из нее через небольшой лаз в заборе.

В июле 2018 года знакомый заключенного с воли надел на животное ошейник с потайным карманом, где находился сверток с наркотиками. Но бдительные правоохранители задержали мужчину, а кота признали вещественным доказательством по делу.

Адвокат рассказал, что о пропаже кота ему сообщила сотрудница зооуголка — туда животное передали «на ответственное хранение». По словам женщины, кот сбежал еще зимой.

«Нам разрешили выпускать кота из клетки, потому что ему было холодно. Мы его выпускали. Но как-то раз к нам забежали чужие собаки, а собак он нереально боялся и убежал», — рассказала сотрудница.

Адвокат уверен, что кота не могли использовать в качестве наркокурьера, так как кошки «не любят носить ошейники и шлейки», а руководство колонии не могло допустить дыр в ограждении. Поэтому животное должны были перебросить через забор.

Следственный эксперимент

Адвокат даже хотел провести эксперимент — «надеть на кота ошейник с грузом, равным весу наркотического вещества, и посмотреть, как кот себя будет с ним вести, привычно ли это для него».

«Затем кота нужно будет перебросить через забор с колючей проволокой и посмотреть, проследует ли он к месту назначения в колонии», — сообщил Сотников.

Наказать смотрителей

Пропажа животного затруднит «опровержение доводов обвинения, которые теперь невозможно проверить», пишет polit.ru. Адвокаты считают, что ответственных за хранение кота следует наказать, а само дело нужно закрыть в связи с потерей предполагаемого орудия преступления.

«Все зависит от того, какие следственные действия были проведены с котом: был ли зафиксирован его осмотр и, например, найдены следы наркотиков на его шерсти. Только тогда можно было бы сказать, что преступление зафиксировано», — заключил адвокат.

Теперь должны провести служебную проверку, чтобы исключить возможность умышленной кражи кота.