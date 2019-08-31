В многоэтажке Бийска взорвался бытовой газ

Взрыв случился в многоквартирном доме № 70 по пер. Липового на первом этаже. Серьезный разрушений нет.
Пострадало три человека, люди надышались газом. Мужчину, который получил серьезные ожоги, увезли в городскую больницу.
Взрывная волна выбила стекла в доме, осколками усыпана вся проезжая часть. По предварительным данным от взрыва пострадало три квартиры.
Жильцы подъезда, где случился взрыв, эвакуированы. Специалисты обследуют несущие конструкции дома.
На месте работают все спасательные службы, а также глава Бийска Александр Студеникин.