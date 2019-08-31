В многоэтажке Бийска взорвался бытовой газ

31 августа в четвертом часу ночи в одном из жилых домов Бийска произошел взрыв бытового газа. Мужчина получил серьезные ожоги, также пострадал маленький ребенок, сообщил «Бийский рабочий».

Взрыв бытового газа в Бийске, 31 августа 2019 год.

Взрыв случился в многоквартирном доме № 70 по пер. Липового на первом этаже. Серьезный разрушений нет.

Пострадало три человека, люди надышались газом. Мужчину, который получил серьезные ожоги, увезли в городскую больницу.

Взрывная волна выбила стекла в доме, осколками усыпана вся проезжая часть. По предварительным данным от взрыва пострадало три квартиры.

Жильцы подъезда, где случился взрыв, эвакуированы. Специалисты обследуют несущие конструкции дома.

На месте работают все спасательные службы, а также глава Бийска Александр Студеникин.