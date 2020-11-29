В многоэтажном доме Барнаула произошел пожар. Есть погибшие

В доме по адресу Попова 88 произошел пожар в квартире на 7 этаже.
«На момент прибытия горело в четырехкомнатной квартире сложной планировки захламленой вещами, на седьмом этаже. Руководителем тушения был повышен ранг пожара и задействованы дополнительные силы и средства. Огнеборцы приступили к эвакуации жильцов с задействованием спасательных масок», — отметил начальник дежурной смены службы пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда Иван Баранов.
В тушении пожара были задействованы 5 автоцистерн, автолестница, коленчатый подъёмник.
Из задымленного подъезда были эвакуированы 27 человек, из них 5 детей. При пожаре погибла пожилая женщина.