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Происшествия

В многоэтажном доме Барнаула произошел пожар. Есть погибшие

Вечером 28 ноября в Барнауле на улице Попова произошло возгорание многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.

В многоэтажном доме Барнаула произошел пожар.
В многоэтажном доме Барнаула произошел пожар.
https://vk.com/incident22

В доме по адресу Попова 88 произошел пожар в квартире на 7 этаже.

«На момент прибытия горело в четырехкомнатной квартире сложной планировки захламленой вещами, на седьмом этаже. Руководителем тушения был повышен ранг пожара и задействованы дополнительные силы и средства. Огнеборцы приступили к эвакуации жильцов с задействованием спасательных масок», — отметил начальник дежурной смены службы пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда Иван Баранов.

В тушении пожара были задействованы 5 автоцистерн, автолестница, коленчатый подъёмник.

Из задымленного подъезда были эвакуированы 27 человек, из них 5 детей. При пожаре погибла пожилая женщина.

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