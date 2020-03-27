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27 марта
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Происшествия

В многоквартирном доме в Магнитогорске прогремел взрыв, есть жертвы

Вечером 26 марта в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв. По предварительным данным, погибли три человека, пострадали ребенок и пожилая женщина, пишет 74.RU.

Взрыв в Магнитогорске
Взрыв в Магнитогорске
vk.com/incident22

В МЧС предварительно сообщили, что взрыв произошел из-за нарушения эксплуатации газового оборудования. Возможно, в квартире натягивали потолки.

Пламя охватило несколько квартир, огонь доставал до пятого этажа. Сейчас очаг возгорания ликвидирован.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников не исключил, что жертв может быть больше.

Он также добавил, что представители управления ЖКХ и обслуживающей газовой компании заверили, что все проверки в доме были проведены.

«Говорят, что проверки были. Будем смотреть документально. Штаб будет развернут в ближайшей школе. По необходимости будем расселять всех, есть договоренность предварительная с гостиницами», — сообщил он журналистам.

По словам мэра, спасательная операция на месте взрыва закончена.

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