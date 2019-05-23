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Происшествия

В момент сбоя в работе аппарата лучевой терапии умерла пациентка онкодиспансера

Эксперты Росздравнадзора выехали в Воронеж для выяснения причин сбоя в работе аппарата лучевой терапии, в момент которого умерла пациентка, сообщает ТАСС.

Медицина. Больница. Врач.
Медицина. Больница. Врач.
СС0

«Технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, где в ходе проведения процедуры в областном онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии: по предварительным данным, у чешского прибора 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм», — говорится в сообщении ведомства.

В момент сбоя на аппарате лечение проходила женщина.

Женщина скончалась, по этому факту следователи проводят доследственную проверку, пишет bfm.ru.

Но пока точная причина произошедшего неизвестна, и связь смерти женщины со сбоем в работе аппарата не установлена. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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