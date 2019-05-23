В момент сбоя в работе аппарата лучевой терапии умерла пациентка онкодиспансера

«Технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, где в ходе проведения процедуры в областном онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии: по предварительным данным, у чешского прибора 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм», — говорится в сообщении ведомства.
В момент сбоя на аппарате лечение проходила женщина.
Женщина скончалась, по этому факту следователи проводят доследственную проверку, пишет bfm.ru.
Но пока точная причина произошедшего неизвестна, и связь смерти женщины со сбоем в работе аппарата не установлена. Назначена судебно-медицинская экспертиза.