В момент сбоя в работе аппарата лучевой терапии умерла пациентка онкодиспансера

«Технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, где в ходе проведения процедуры в областном онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии: по предварительным данным, у чешского прибора 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм», — говорится в сообщении ведомства.