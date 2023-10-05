В московской квартире взорвался самогонный аппарат

Это случилось на Сколковском шоссе на третьем этаже многоквартирного дома.
Есть пострадавший, но о его самочувствии не сообщалось.
Ранее сообщалось, что на стройке в Барнауле нашли минометную мину.
В квартире у москвича произошел сильный взрыв самогонного аппарата, пишут «Известия».
Это случилось на Сколковском шоссе на третьем этаже многоквартирного дома.
Есть пострадавший, но о его самочувствии не сообщалось.
Ранее сообщалось, что на стройке в Барнауле нашли минометную мину.
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