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Происшествия

В Москве арестовали писателя по подозрению в изнасиловании девочки 13 лет назад

Хорошевский суд Москвы арестовал писателя Дмитрия Стародубцева на два месяца по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст 132 УК РФ), сообщает ТАСС.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

С февраля Стародубцев был подозреваемым по другому уголовному делу об изнасиловании, но в ходе расследования выяснилось, что писатель к данному преступлению не причастен, сообщает РЕН ТВ.

Позже стало известно о другом изнасиловании — по данным правоохранителей, в 2007 году Стародубцев надругался над 11-летней девочкой. Заявление в полицию потерпевшая написала в 2020 году, спустя 13 лет после инцидента. Сейчас девушке 24 года.

По версии следствия, 11-летняя девочка — не единственная жертва 56-летнего писателя. Отмечается, что Стародубцев развращал детей вместе со своим другом, пишет polit.ru.

Об арестованном

Писатель и маркетолог Дмитрий Стародубцев — один из первых профессиональных рекламистов в РФ, учредитель Ассоциации рекламных агентств России.

В 1990-е годы он занимался избирательной кампанией Бориса Ельцина. Стародубцев организовал одну из первых отечественных систем дистанционных продаж товаров по каталогам. С 2002 года занимается литературной деятельностью.

Среди его произведений — романы «Сильвин из Сильфона», «Куда уходят львы», «В поисках оргазма», «Продавец мечты», «У дьявола под юбкой».

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