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Происшествия

В Москве арестовали еще одного отравителя

В Москве арестован ранее судимый житель Твери, грабивший своих жертв после отравления психотропами, сообщает «Интерфакс».

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Обвиняемый причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской и Тверской областей.

Смертельный случай

СУ СКР на транспорте Москвы приводит случай от 9 февраля. В этот день в тамбуре вагона электрички Подсолнечная — Москва на Ленинградском вокзале в состоянии сильного алкогольного опьянения обнаружили мужчину 1965. Пассажира доставили в больницу, где спустя два часа скончался.

Причиной смерти стало отравление клозапином, осложнившееся отеком головного мозга. При этом концентрация клозапина была критической.

В Тверской области были проведены обыски, в ходе которых обнаружены вещи и документы предполагаемых жертв преступника, пишет bfm.ru.

Ранее на этой неделе в Москве полиция задержала 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Он знакомился с жителями столицы на Хохловской площади, предлагал им напитки, после употребления которых гражданам становилось плохо, затем Сабанов похищал их имущество.

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