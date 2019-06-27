В Москве арестовали еще одного отравителя

В Москве арестован ранее судимый житель Твери, грабивший своих жертв после отравления психотропами, сообщает « Интерфакс ».

Обвиняемый причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской и Тверской областей.

Смертельный случай

СУ СКР на транспорте Москвы приводит случай от 9 февраля. В этот день в тамбуре вагона электрички Подсолнечная — Москва на Ленинградском вокзале в состоянии сильного алкогольного опьянения обнаружили мужчину 1965. Пассажира доставили в больницу, где спустя два часа скончался.

Причиной смерти стало отравление клозапином, осложнившееся отеком головного мозга. При этом концентрация клозапина была критической.

В Тверской области были проведены обыски, в ходе которых обнаружены вещи и документы предполагаемых жертв преступника, пишет bfm.ru.

Ранее на этой неделе в Москве полиция задержала 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Он знакомился с жителями столицы на Хохловской площади, предлагал им напитки, после употребления которых гражданам становилось плохо, затем Сабанов похищал их имущество.