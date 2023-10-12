В Москве бабушка избила внучку во время подготовки домашнего задания

У девочки никак не получалось выполнить задание, поэтому пенсионерка вышла из себя и набросилась на внучку.

"Baza" поделилась новым воспитательным методом от 63-летней москвички. Женщина забрала ребенка из школы и они направились домой, где девочка отказалась обедать.

После обеда бабушка решила проверить домашнее задание внучки, где нашла много ошибок. Тогда у пенсионерки сдали нервы и по словам ребенка, она начала бить ее по лицу, затем повалила на кровать и продолжила избиение.

Раскрылось это, когда девочку приехала забирать мама. Она обнаружила на лице ребенка синяки и повела ее в больницу, где сотрудники, узнав о побоях, сообщили в полицию.

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