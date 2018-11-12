В Москве кормившую кошек бабушку жестоко избил 33-летний безработный

12 ноября был задержан 33-летний житель Москвы, которого подозревают в жестоком избиении 78-летней пенсионерки. Пожилая женщина получила открытую черепно-мозговую травму. У нее диагностированы перелом основания черепа, перелом лицевого скелета, ушибленная раны головы и другие повреждения, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье 11 ноября, когда пенсионерка вышла во двор, чтобы покормить кошек. Мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство. Сейчас следователи изучают видео, на котором видно, как мужчина напал на женщину.

Юрия Иванова,

старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве:

По данным следствия, 11 ноября 2018 года мужчина, находясь вблизи жилого дома по улице 7-я Лазенки в Москве, подошел к 78-летней пенсионерке и беспричинно начал душить ее. После бросил на землю и нанес множественные удары ногами в область головы. Когда потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться, злоумышленник скрылся.

В Следкоме намерены просить суд арестовать подозреваемого.