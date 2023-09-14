В Москве массово отменяют и задерживают рейсы

В Домодедово задержали 12 рейсов, два отменили.
Во Внуково шесть авиарейсов перенесли, три отменили.
В Шереметьево задержали пять рейсов.
Ранее рассказали, что известно о громкой аварии с самолетом «Уральских авиалиний», и когда она произошла.
14 сентября в трех московских аэропортах произошла отмена и задержка 28 рейсов, сообщает "Лента.ру".
В Домодедово задержали 12 рейсов, два отменили.
Во Внуково шесть авиарейсов перенесли, три отменили.
В Шереметьево задержали пять рейсов.
Ранее рассказали, что известно о громкой аварии с самолетом «Уральских авиалиний», и когда она произошла.
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