В Москве молния остановила самое большое в Европе колесо обозрения

Москвичи страдают от резкого ухудшения погоды. В столице сегодня, 18 июля, сильный ветер, дождь и гроза. Ночью россиян ожидает понижение температуры. Город буквально утопает в воде.

Удар молнии остановил самое большое колесо в Европе под названием "Солнце Москвы". В кабинах остались люди. В комментариях пользователи возмутились, что владельцы не остановили колесо раньше.

Одну из столичных клиник затопило. Окно, по словам очевидцем, было закрыто. Его выбил сильный ветер. В результате работники ходят по помещению "по колено в воде".

Ранее в Сибири в подростков ударила молния. Один человек погиб.