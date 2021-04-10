В Москве мошенники используют голоса клиентов банков для оформления кредитов

Мошенники в Москве стали звонить клиентам банков, записывать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов, пишет ТАСС.

На сегодняшний день, как отметили в полиции, банки для установления или проверки личности своих клиентов могут собирать биометрические данные, в том числе голос. Сдача биометрии для клиентов является добровольной. В последнее время этой возможностью стали пользоваться в своих целях мошенники.

«Зная, что некоторые банки предоставляют услугу оформления кредита по биометрическим данным, злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только „да“ или „нет“. Разговор записывается, и после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв», — рассказали в пресс-службе.

В полиции советуют быть бдительными при подозрительных звонках, не передавать никому и никогда данные своих карт, а при звонках, предлагающих биометрический, сбор данных, ответить, что сами придете в отделение банка, если заинтересует данная возможность.

Также, чтобы сохранить свои сбережения, рекомендуется использовать несколько видов защиты, например, кодовое слово, подтверждение через контактный центр. Лучше для надежности установить ограничение на снятие денег.

В полиции также советуют сразу блокировать карту, как только приходят оповещения о списании средств.