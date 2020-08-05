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5 августа
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Происшествия

В Москве ограбили Олега Тинькова

4 августа в коттедж Олега Тинькова, который принадлежит ему и его супруге Рине Восман, проникли злоумышленники. Сам основатель банка сейчас находится в Лондоне — он лечится от лейкемии.

Олег Тиньков.
Олег Тиньков.
vk.com/olegtinkov

Источники из полиции рассказали СМИ, что взломали два сейфа и унесли ценные вещи на сумму свыше миллиона рублей, пишет «Российская газета».

Пропажу обнаружила горничная Восман, она же заявила в полицию.

«С ее слов (горничной. — Прим. ред.), придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», — пишут РИА «Новости».

Пока остается неизвестно, как именно злоумышленники проникли в коттедж. Не исключается версия, что их могли пустить в дом или у них был ключ. Также для правоохранительных органов странно то, что вынесли лишь содержимое двух сейфов.

Сейчас этим делом занимаются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Сам Олег Тиньков в начале июля перенес в Лондоне операцию по трансплантации костного мозга, ему требуется многомесячная реабилитация.

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