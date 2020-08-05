В Москве ограбили Олега Тинькова

Источники из полиции рассказали СМИ, что взломали два сейфа и унесли ценные вещи на сумму свыше миллиона рублей, пишет «Российская газета».
Пропажу обнаружила горничная Восман, она же заявила в полицию.
«С ее слов (горничной. — Прим. ред.), придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», — пишут РИА «Новости».
Пока остается неизвестно, как именно злоумышленники проникли в коттедж. Не исключается версия, что их могли пустить в дом или у них был ключ. Также для правоохранительных органов странно то, что вынесли лишь содержимое двух сейфов.
Сейчас этим делом занимаются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Сам Олег Тиньков в начале июля перенес в Лондоне операцию по трансплантации костного мозга, ему требуется многомесячная реабилитация.