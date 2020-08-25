В Москве останется один троллейбусный маршрут

Один троллейбусный маршрут останется в Москве, он свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. По остальным маршрутам поедут электробусы и автобусы, сообщает ТАСС.

Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов, комментируя решение все же оставить для троллейбуса один маршрут, сказал, что это делается в знак уважения к данному виду транспорта.

Единственный маршрут пройдет от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Антонов пояснил, что это было сделано не случайно: именно на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк.

Антонов отметил, что скоро в этом районе откроется Музей транспорта Москвы, там тоже можно будет увидеть троллейбусы разных лет.

Обкатка маршрута запланирована на сентябрь, потом на нем постоянно будут ходить два ретротроллейбуса.