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В Москве полицейские расстреляли приезжего с Кавказа за сделанное им замечание

1 октября в Москве задержали двух сотрудников полиции, которых подозревают в том, что они расстреляли из личного оружия прохожего. Сам инцидент произошел около полуночи в минувшее воскресенье, передает «МК».

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Ночью на улице Дербеневской 25-летний приезжий из Пятигорска сделал замечание двум мужчинам, которые палили в воздух из травматического пистолета. В ответ те начали стрелять по сделавшему замечание прохожему.

В результате молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали с ранами головы, живота и грудной клетки.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Как сообщает издание, ими оказались 34-летний лейтенант и 33-летний старший сержант полиции, работающие в участке, на территории которого и произошла стрельба. Во время этого инцидента один из них был в отпуске, а другой отдыхал после работы.

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