В Москве полицейские расстреляли приезжего с Кавказа за сделанное им замечание

Ночью на улице Дербеневской 25-летний приезжий из Пятигорска сделал замечание двум мужчинам, которые палили в воздух из травматического пистолета. В ответ те начали стрелять по сделавшему замечание прохожему.
В результате молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали с ранами головы, живота и грудной клетки.
Подозреваемых задержали по горячим следам. Как сообщает издание, ими оказались 34-летний лейтенант и 33-летний старший сержант полиции, работающие в участке, на территории которого и произошла стрельба. Во время этого инцидента один из них был в отпуске, а другой отдыхал после работы.