В Москве произошла массовая драка с участием 100 человек

Сообщается, что в ресторан «Неолит» ворвалась группа мужчин. Они заставили всех посетителей выйти на улицу, где и начался конфликт со стрельбой. Раздалось примерно 50 выстрелов.
В конфликте участвовали от 70 до 100 человек, утверждают очевидцы. Пострадали около 10 человек, их всех доставили в больницу.
Сотрудники ресторана рассказали, что это было спланированное нападение на заведения Яшара Алиева. В этот вечер там планировалось крупное мероприятие.
Задержаны десять человек. На месте происшествия работают экстренные службы.