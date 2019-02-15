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Происшествия

В Москве произошла массовая драка с участием 100 человек

В московском районе Печатники произошли массовая драка и стрельба с участием примерно 100 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Сообщается, что в ресторан «Неолит» ворвалась группа мужчин. Они заставили всех посетителей выйти на улицу, где и начался конфликт со стрельбой. Раздалось примерно 50 выстрелов.

В конфликте участвовали от 70 до 100 человек, утверждают очевидцы. Пострадали около 10 человек, их всех доставили в больницу.

Сотрудники ресторана рассказали, что это было спланированное нападение на заведения Яшара Алиева. В этот вечер там планировалось крупное мероприятие.

Задержаны десять человек. На месте происшествия работают экстренные службы.

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