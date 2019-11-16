Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 ноября -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Москве суд арестовал на счетах молдавской шпионки 451 млн рублей

Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета и денежные средства на общую сумму 451 млн рублей, принадлежащие бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, сообщает ТАСС.

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника.
Открытые источники в интернете (СС0)

Арестованные деньги изъяты по месту жительства обвиняемой, а также в арендуемых ею индивидуальных банковских ячейках.

Ранее суд наложил обеспечительный арест на три банковских счета бывшего топ-менеджера «Интер РАО», где находятся более 500 млн рублей.

Вербовка

Цуркан находится в СИЗО по обвинению в шпионаже. Женщину обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы.

Совершенно секретно

В апреле 2015-го Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества», пишет bfm.ru. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому о фабуле практически ничего не известно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость