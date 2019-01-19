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В Москве украли 7,5 млн рублей из квартиры экс-губернатора Приморья

В центре Москвы обокрали квартиру бывшего губернатора Приморского края бизнесмена Сергея Дарькина. Общая сумма похищенного — 7,5 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Золото. Ювелирные изделия.
Золото. Ювелирные изделия.
открытые источники в интернете

18 января Сергей Дарькин заявил в полицию о том, что из его квартиры (она расположена в центре Москвы) похитили деньги и ювелирные изделия на 7,5 млн рублей", — сказал источник ТАСС.

В пресс-службе столичного главка полиции факт кражи подтвердили.

«Неизвестный неустановленным способом проник в квартиру в Коробейниковом переулке, где из сейфа совершил кражу <…> 1,5 млн рублей и ювелирных изделий, и скрылся. Материальный ущерб составил около 7 млн 500 тыс. рублей», — сообщили в полиции.

По данным ГУ МВД, кража могла быть совершена с 3 по 17 января, начата проверка. Сергей Дарькин — один из старожилов российской политики. Пост губернатора Приморского края он занимал с 2001 по 2012 годы. Затем был назначен замминистра регионального развития РФ и работал в этой должности до 2014 года. А с 2015 года он президент «Тихоокеанской Инвестиционной Группы».

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