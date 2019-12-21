В Москве умер второй пострадавший при стрельбе на Лубянке

Следственный комитет также раскрыл личность нападавшего. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
По сообщениям СМИ, ранее нападавший работал в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился оттуда несколько месяцев назад.
Мать Манюрова рассказала журналистам, что сын несколько лет увлекался стрельбой. «Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — уточнила она.
Также по словам женщины, у Манюрова не было близких друзей, он ни с кем не общался и не состоял в отношениях.
Напомним, что стрельба в центре Москвы началась вечером 19 декабря.
Преступник действовал в одиночку, его ликвидировали в ходе спецоперации. Во время перестрелки на месте погиб один сотрудник ФСБ, пятеро получили ранения различной степени тяжести, среди них — один гражданский.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.