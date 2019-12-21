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Происшествия

В Москве умер второй пострадавший при стрельбе на Лубянке

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве скончался в больнице, сообщают РИА Новости.

Пуля. Стрельба. Оружие.
Пуля. Стрельба. Оружие.
СС0

Следственный комитет также раскрыл личность нападавшего. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

По сообщениям СМИ, ранее нападавший работал в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился оттуда несколько месяцев назад.

Мать Манюрова рассказала журналистам, что сын несколько лет увлекался стрельбой. «Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — уточнила она.

Также по словам женщины, у Манюрова не было близких друзей, он ни с кем не общался и не состоял в отношениях.

Напомним, что стрельба в центре Москвы началась вечером 19 декабря.

Преступник действовал в одиночку, его ликвидировали в ходе спецоперации. Во время перестрелки на месте погиб один сотрудник ФСБ, пятеро получили ранения различной степени тяжести, среди них — один гражданский.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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