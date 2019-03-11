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Происшествия

В Москве в заваленной мусором квартире нашли девочку-маугли с вросшими в шею бусами

В одном из домов на севере Москвы обнаружили девочку-маугли. Ребенка бросили родители, он один жил в заваленной хламом и мусором квартире, пишет «Российская газета».

Квартира,в которой нашли девочку.
Квартира,в которой нашли девочку.
Скриншот с канала "Следственный комитет Российской Федерации" в youtube.com

В пресс-службе ГУ МВД столицы отметили, что в полицию позвонили жители дома на Ленинградском шоссе. Они рассказали, что в одной из квартир постоянно плачет девочка, однако к ней никто не подходит.

С помощью сотрудников МЧС правоохранители вскрыли дверь. Увиденное шокировало даже силовиков. Квартира была завалена хламом, везде валялись пакеты с мусором. Свет и воду давно отключили за неуплату. На кухне сидела голая девочка с намотанной на шею тряпкой и вязаной шапочкой на голове. Бусы вросли в кожу так, что их пришлось потом удалять хирургическим путем, отмечает «Московский комсомолец». Девочка не разговаривала и хотела пить, ребенка увезли в больницу.

В СУ СКР по городу Москве сообщают, что следователи задержали мать девочки. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По данным следствия, ребенку 5 лет, по предварительной информации, у него отсутствуют социальные навыки, есть признаки анорексии. На шее девочки обнаружили вросшее в кожу украшение. По словам соседей, мать ребенка не было дома несколько дней.

Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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