В Москве в заваленной мусором квартире нашли девочку-маугли с вросшими в шею бусами

В пресс-службе ГУ МВД столицы отметили, что в полицию позвонили жители дома на Ленинградском шоссе. Они рассказали, что в одной из квартир постоянно плачет девочка, однако к ней никто не подходит.
С помощью сотрудников МЧС правоохранители вскрыли дверь. Увиденное шокировало даже силовиков. Квартира была завалена хламом, везде валялись пакеты с мусором. Свет и воду давно отключили за неуплату. На кухне сидела голая девочка с намотанной на шею тряпкой и вязаной шапочкой на голове. Бусы вросли в кожу так, что их пришлось потом удалять хирургическим путем, отмечает «Московский комсомолец». Девочка не разговаривала и хотела пить, ребенка увезли в больницу.
В СУ СКР по городу Москве сообщают, что следователи задержали мать девочки. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
По данным следствия, ребенку 5 лет, по предварительной информации, у него отсутствуют социальные навыки, есть признаки анорексии. На шее девочки обнаружили вросшее в кожу украшение. По словам соседей, мать ребенка не было дома несколько дней.
Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.