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Происшествия

В Москве выпала из окна чемпионка мира по фигурному катанию

Тело чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерины Александровской обнаружили возле ее дома на улице 1905 года в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Екатерина Александровская.
Екатерина Александровская.
instagram.com.

После обнаружения тела в квартире фигуристки была найдена записка со словом «Люблю». СМИ сообщают, что из-за возникших в карьере сложностей Александровская в последнее время находилась в депрессии.

У мамы Екатерины после трагической гибели дочери случился шок. Медики госпитализировали её в больницу, чтобы оказать экстренную психологическую помощь.

Австралийский фигурист Харли Уиндзор, выступавший в паре с россиянкой Александровской, отреагировал на информацию о гибели 20-летней спортсменки.

Не могу описать словами, что я сейчас чувствую, — написал у себя в Instagram Уиндзор. — Я опустошен, мне больно до глубины души от того, что Кати внезапно не стало. Никогда не забуду, чего мы с ней добились вместе, всегда буду хранить память об этом у себя в сердце. Нельзя быть готовым к таким новостям. Покойся с миром, Катя.

Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012 года начала выступать в парах. В 2016 году спортсменка сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором.

Зимой 2017 года вместе с Уиндзором она стала чемпионкой мира среди юниоров. В том же году пара победила в юниорском финале Гран-при, они дважды становились чемпионами Австралии (в 2017-м и 2019 году).

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