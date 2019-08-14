В Москве за сбыт сильнодействующих веществ задержали знаменитого бодибилдера

Денис давно занимается пауэрлифтингом и неоднократно побеждал в соревнованиях. Мужчину задержали на Енисейской улице при попытке сбыта четырех емкостей с таблетками и восьми флаконов с жидкостью.

Экспертиза показала, что в составе таблеток оказалось сильнодействующее вещество — дегидрохлорметилтестостерон.

Полиция провела обыск в квартире спортсмена. Там обнаружили еще семь флаконов с жидкостью, которые также отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.