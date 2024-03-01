В Москве задержали актера из «Ранеток» и «Папиных дочек» с 2 граммами мефедрона

При себе у актера было почти два грамма наркотиков, сообщает Baza.

Он постарался спрятать их в снегу, но правоохранители заметили его и решили пообщаться. Яковлев стал заметно нервничать, поэтому полицейские решили проверить место его "раскопок".

В снегу сотрудники нашли сверток обмотанный изолентой с неизвестным веществом внутри. Они провели экспертизу и выяснили, что Яковлев прятал мефедрон.

В настоящее время правоохранителями возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков.

Ранее сообщалось, что звезду фильма «Триггер» Анатолия Руденко задержали в Москве.

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