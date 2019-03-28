В Москве задержали бывшего полпреда Путина в ДФО

В Москве силовики задержали экс-губернатора Хабаровского края, экс-полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), академика РАН Виктора Ишаева. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Одновременно с этим 28 марта сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинетах правительства края, сообщает РИА «АмурПРЕСС».

Обыски проходят в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях в лесной отрасли.

Ранее по делу арестовали бывшего первого замправительства Василия Шихалева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Также арестован второй фигурант — крупный лесопромышленник региона Александр Пудовкин, пишет znak.com.

По данным прокуратуры, с октября 2013 по сентябрь 2018 года Шихалев, отвечавший за приоритетные нацпроекты в лесном хозяйстве, оказал протекцию одной из организаций Пудовкина.