В Москве задержали главного инженера торгового центра, в котором погибло четыре человека

Задержан 39-летний главный инженер частной компании. По информации прокуратуры, он может быть причастен к ЧП в торговом центре "Времена года", в котором он работал.
Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ранее 23 июля в данном ТЦ прорвало трубу с горячей водой диаметром 30 см, она разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода.
В ловушке оказалось 18 москвичей. В результате аварии погибли четыре человека, еще десять были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.