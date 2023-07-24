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Происшествия

В Москве задержали главного инженера торгового центра, в котором погибло четыре человека

Задержали главного инженера торгового центра "Времена года" по факту ЧП. Накануне там произошел прорыв трубы, приведший к гибели людей. Об этом сообщает ТАСС.

Вода. Поток воды.
Вода. Поток воды.
СС0

Задержан 39-летний главный инженер частной компании. По информации прокуратуры, он может быть причастен к ЧП в торговом центре "Времена года", в котором он работал.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее 23 июля в данном ТЦ прорвало трубу с горячей водой диаметром 30 см, она разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода.

В ловушке оказалось 18 москвичей. В результате аварии погибли четыре человека, еще десять были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

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