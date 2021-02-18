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18 февраля
Происшествия

В Москве задержали пенсионера за групповое изнасилование школьницы 46 лет назад

За групповое изнасилование, совершенное 47 лет назад, задержали 64-летний московского пенсионера, сообщает НТВ. Мужчина проходит по делу о групповом изнасиловании девушки в 1974 году.

Насилие над женщиной.
Насилие над женщиной.
unsplash.com.

Подробности этой и некрасивой старой истории рассказывает Life.ru.

46 лет назад троих молодых людей в Москве задержала милиция по подозрению в изнасиловании 17-летней школьницы. Вина их была доказана, и в 1975 году парней осудили.

Но был еще один участник инцидента — ходе суда над насильниками выяснилось, что в квартире находился также еще один молодой человек — 18-летний Савинов. Но он избежал наказания.

По нему началось отдельное уголовное производство, однако оно ничем так и не закончилось. Молодой человек ушел в армию, вернулся и начал вести обычную жизнь.

Насилие над женщиной.
Насилие над женщиной.
unsplash.com.

И вот 46 лет спустя при пересмотре архивных дел материалы на Савинова попались на глаза сыщикам. Мужчину, которому уже 64 года, вызвали на допрос. И тот признался, что участвовал в групповом изнасиловании — был сильно пьян и находился подушным влиянием друзей.

Мужчину пока отправили домой под подписку о невыезде, вопрос об избрании ему меры пресечения еще не решен. По данным издания, найти пострадавшую и какие-либо данные о ней оперативникам пока не удалось.

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