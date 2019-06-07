В Москве задержали журналиста, специализирующегося на расследованиях о столичной мэрии и рынках

В полиции пояснили, что у журналиста при себе обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома — еще один сверток, три пакета и весы. Согласно заключению эксперта, у Ивана Голунова при себе нашли мефедрон. В отношении журналиста возбудили уголовное дело.
Голунов отрицает свою вину. Его адвокат уточнил, что с момента задержания журналисту больше 12 часов не позволяли связаться с близкими или юристом.
«У него синяк на лице и ссадина. По словам адвоката, его повалили и пинали ногами — в грудь, в спину. В освидетельствовании и вызове врачей отказали», — сообщила гендиректор «Медузы».
В полиции ТАСС заявили, что при задержании журналиста не применяли силу.
РБК уточняет, что Голунов — бывший сотрудник РБК, Forbes, «Дождя» и «Ведомостей». Сейчас он работает с «Медузой» и специализируется на расследованиях о работе московской мэрии и разных столичных рынков.