В Москве задержали журналиста, специализирующегося на расследованиях о столичной мэрии и рынках

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, пишет РБК. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Журналист отрицает свою вину. Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко сообщила РБК о наличии у Голунова признаков избиения.

В полиции пояснили, что у журналиста при себе обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома — еще один сверток, три пакета и весы. Согласно заключению эксперта, у Ивана Голунова при себе нашли мефедрон. В отношении журналиста возбудили уголовное дело.

Голунов отрицает свою вину. Его адвокат уточнил, что с момента задержания журналисту больше 12 часов не позволяли связаться с близкими или юристом.

«У него синяк на лице и ссадина. По словам адвоката, его повалили и пинали ногами — в грудь, в спину. В освидетельствовании и вызове врачей отказали», — сообщила гендиректор «Медузы».

В полиции ТАСС заявили, что при задержании журналиста не применяли силу.

РБК уточняет, что Голунов — бывший сотрудник РБК, Forbes, «Дождя» и «Ведомостей». Сейчас он работает с «Медузой» и специализируется на расследованиях о работе московской мэрии и разных столичных рынков.