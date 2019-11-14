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Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу

Вечером 13 ноября в Москве застрелили трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна, сообщает ТАСС.

Боксерские перчатки. Конфликт.
Боксерские перчатки. Конфликт.
СС0

40-летний спортсмен вышел на встречу из дома к своему автомобилю. Неизвестный несколько раз выстрелил в Боляна, в том числе и в голову. После чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и «незаконный оборот оружия» (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Ашот Болян — трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга и 17-кратный чемпион различных международных турниров, пишет polit.ru.

Спортсмен возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций, был гендиректором московской компании «Карат», которая связана со сферой спорта.

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