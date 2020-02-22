В Мурманской области подросток пытался жестоко убить ребенка

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка, который подозревается в покушении на убийство 11-летнего мальчика, сообщает региональный следком.

По данным следствия, 21 февраля в городе Кандалакше подросток 2004 года рождения избил и пытался задушить 11-летнего мальчика. После того, как ребенок потерял сознание, подозреваемый посчитал, что мальчик мертв, и закопал его в снегу.

Взрослые, обнаружившие потерпевшего, вызвали скорую помощи. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. На его теле зафиксированы следы применения насилия.

Подозреваемого задержали, на данный момент с ним работают следователи. Из-за того, что у подозреваемого есть отрицательные характеристики, а также из-за жестокого способа попытки убийства, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также мотив совершенного деяния. Расследование уголовного находится на личном контроле руководителя следственного управления.