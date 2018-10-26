В МВД прокомментировали информацию об избиении девочки в алтайской школе

По предварительной информации, девочка могла получить травму во время конфликта с одноклассниками. Сообщение случившемся зарегистрировали в отделе полиции по Калманскому району 25 октября.
Полицейские опросили учителей, родителей детей, медиков и самих школьников. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей. Родителей одного из участников конфликта привлекли к административной ответственности.
Напомним, по словам матери пострадавшей девочки, ребенок получил разрыв селезенки в школе. Она также утверждала, что полиция была не в курсе случившегося. В ведомстве отмечают, что за распространение ложной информации о работе полиции женщину могут привлечь к ответственности.