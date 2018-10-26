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В МВД прокомментировали информацию об избиении девочки в алтайской школе

Здоровью девочки, которую госпитализировали из калманской школы с подозрением на травму, ничего не угрожает. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили altapress.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В больнице.
В больнице.
СС0

По предварительной информации, девочка могла получить травму во время конфликта с одноклассниками. Сообщение случившемся зарегистрировали в отделе полиции по Калманскому району 25 октября.

Полицейские опросили учителей, родителей детей, медиков и самих школьников. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей. Родителей одного из участников конфликта привлекли к административной ответственности.

Напомним, по словам матери пострадавшей девочки, ребенок получил разрыв селезенки в школе. Она также утверждала, что полиция была не в курсе случившегося. В ведомстве отмечают, что за распространение ложной информации о работе полиции женщину могут привлечь к ответственности.

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