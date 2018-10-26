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Соцсети: в Алтайском крае девочка получила разрыв селезенки в школе

Жительница Алтайского рассказала, что ее дочь, ученицу калманской средней школы, госпитализировали с урока физкультуры. Якобы ребенка ударили и у девочки теперь разрыв селезенки, пишет Людмила Дроздова в группе «Барнаул 22».

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

Женщина сообщает, что учитель вышел из зала, и девочки повздорили.

Один мальчик с разбегу ударил ногами дочери в живот, она получила травму. Сейчас мой ребенок лежит под капельницей в местной ЦРБ с разрывом селезенки, — пишет мать ребенка.

По словам Людмилы, полиция бездействует, а в школе делают вид, что ничего не произошло. Кроме того, женщина пишет, что две недели назад другому ребенку в этой же школе сломали руку.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего

Напомним, в Барнауле 29 октября 2017 года в детской городской клинической больнице от разрыва селезенки скончался 14-летний мальчик. Ребенка доставили в медучреждение из школы с ухудшением состояния здоровья.

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