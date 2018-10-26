Соцсети: в Алтайском крае девочка получила разрыв селезенки в школе

Женщина сообщает, что учитель вышел из зала, и девочки повздорили.
Один мальчик с разбегу ударил ногами дочери в живот, она получила травму. Сейчас мой ребенок лежит под капельницей в местной ЦРБ с разрывом селезенки, — пишет мать ребенка.
По словам Людмилы, полиция бездействует, а в школе делают вид, что ничего не произошло. Кроме того, женщина пишет, что две недели назад другому ребенку в этой же школе сломали руку.
Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего
Напомним, в Барнауле 29 октября 2017 года в детской городской клинической больнице от разрыва селезенки скончался 14-летний мальчик. Ребенка доставили в медучреждение из школы с ухудшением состояния здоровья.