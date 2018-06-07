На Алтае мужчина до смерти изувечил беспомощную тещу

Следствие и суд установили, что вечером 14 октября 2017 года в одном из домов в селе Кырлык пьяный мужчина поссорился с тещей. Злоумышленник ударил женщину-инвалида в область живота минимум два раза. У потерпевшей произошел разрыв селезенки и желчного пузыря. Через два дня пенсионерка скончалась в больнице от полученных телесных повреждений.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.