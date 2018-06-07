На Алтае мужчина до смерти изувечил беспомощную тещу

В Республике Алтай вынесли приговор 49-летнему жителю села Кырлык Усть-Канского района. Мужчина до смерти избил свою тещу, сообщает СУ СКР региона.
Следствие и суд установили, что вечером 14 октября 2017 года в одном из домов в селе Кырлык пьяный мужчина поссорился с тещей. Злоумышленник ударил женщину-инвалида в область живота минимум два раза. У потерпевшей произошел разрыв селезенки и желчного пузыря. Через два дня пенсионерка скончалась в больнице от полученных телесных повреждений.
Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.