В алтайском городе мужчина избил и ограбил парня за отказ дать позвонить

В Камне-на-Оби мужчина попросил у юноши телефон, чтобы позвонить, а после отказа избил и ограбил, пишет прокуратура Алтайского края.
По данным ведомства, осужденный зашел в одну из комнат общежития под предлогом совершить звонок. Он попросил телефон у молодого человека, однако тот отказал. После этого злоумышленник ударил юношу по лицу, в грудь и живот. Потом он попросил достать из телефона карту памяти и симкарту и передать трубку ему.
Потерпевший выполнил указания незнакомца, но не захотел отдавать телефон. Осужденный несколько раз ударил юношу и выхватил трубку из рук. Кроме того, злоумышленник увидел на тумбочке две флешкарты, которые также положил себе в карман.
Сумма ущерба составила 10 200 рублей. На суде осужденный признал свою вину и раскаялся. Он возместил вред, причиненный потерпевшему.
Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.
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