В алтайском городе мужчина избил и ограбил парня за отказ дать позвонить

По данным ведомства, осужденный зашел в одну из комнат общежития под предлогом совершить звонок. Он попросил телефон у молодого человека, однако тот отказал. После этого злоумышленник ударил юношу по лицу, в грудь и живот. Потом он попросил достать из телефона карту памяти и симкарту и передать трубку ему.

Потерпевший выполнил указания незнакомца, но не захотел отдавать телефон. Осужденный несколько раз ударил юношу и выхватил трубку из рук. Кроме того, злоумышленник увидел на тумбочке две флешкарты, которые также положил себе в карман.

Сумма ущерба составила 10 200 рублей. На суде осужденный признал свою вину и раскаялся. Он возместил вред, причиненный потерпевшему.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.