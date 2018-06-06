На Алтае ревнивец залез в чужой дом через окно и избил мужчину, с которым была его жена

По версии следствия, 2 мая около 23 часов в селе Шебалино пьяный злоумышленник потерял свою жену. Вскоре он увидел женщину в квартире у односельчанина.

Злоумышленник разбил стекло металлической трубой и проник внутрь. Он избил односельчанина руками и ногами, мужчина потерял сознание. Шум услышали соседи, которые и вызвали полицию. Потерпевшего увезли в больницу.

Чтобы узнать, какой вред здоровью был причинен потерпевшему, проведут экспертизу.