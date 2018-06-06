На Алтае ревнивец залез в чужой дом через окно и избил мужчину, с которым была его жена

В Шебалинском районе против 42-летнего местного жителя возбудили уголовное дело из-за незаконного проникновения в жилище, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
По версии следствия, 2 мая около 23 часов в селе Шебалино пьяный злоумышленник потерял свою жену. Вскоре он увидел женщину в квартире у односельчанина.
Злоумышленник разбил стекло металлической трубой и проник внутрь. Он избил односельчанина руками и ногами, мужчина потерял сознание. Шум услышали соседи, которые и вызвали полицию. Потерпевшего увезли в больницу.
Чтобы узнать, какой вред здоровью был причинен потерпевшему, проведут экспертизу.
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