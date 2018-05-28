На Алтае мужчина избил ломом знакомого, который не разрешил вывезти опилки

В Республике Алтай задержали мужчину, который избил сельчанина металлическим ломом, сообщает ГУ МВД региона.
По предварительной информации, пьяный сельчанин пришел в сторожку в одном из лесничеств. Там он начал оскорблять потерпевшего, который не разрешил вывезти опилки.
Во время драки сельчанин вытолкал злоумышленника из сторожки. Однако подозреваемый на этом не успокоился. Он достал из автомобиля лом и два раза ударил потерпевшего.
Мужчин разняли другие работники. Они же вызвали полицию и скорую помощь. Потерпевшего увезли в больницу.
Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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