На Алтае обиженный муж избил кирпичом любовника жены

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, несколько месяцев назад молодая женщина ушла от 29-летнего мужа к 37-летнему любовнику. Однако через несколько месяцев жены вернулась к мужу. Она пожаловалась, что новый сожитель обидел ее и выгнал из дома.

После этого нетрезвый муж, который уже имеет судимости, пришел к любовнику жены. После словесного конфликта 29-летний мужчина взял лежавший около печи кирпич и несколько раз ударил им соперника по голове. После этого продолжил избивать руками и ногами, а также озвучил угрозу убийством. Позже соседи обнаружили избитого мужчину и вызвали скорую.

Нападавшего доставили в полицию, он признался в преступлении. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.