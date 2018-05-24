В Барнауле женщина выпала из окна многоэтажки

Свидетели ЧП пишут, что женщина выпала из дома на улице Ядринцева. По их словам, она скончалась на месте от полученных травм. На вид пострадавшей около 60 лет.

В СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили эту информацию. Следователи проводят проверку.

В МВД по Барнаулу altapress.ru сообщили, что на месте работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.