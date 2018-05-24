В Барнауле женщина выпала из окна многоэтажки

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Происшествия

В Барнауле 24 мая из окна выпала женщина. Она погибла, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Свидетели ЧП пишут, что женщина выпала из дома на улице Ядринцева. По их словам, она скончалась на месте от полученных травм. На вид пострадавшей около 60 лет.

В СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили эту информацию. Следователи проводят проверку.

В МВД по Барнаулу altapress.ru сообщили, что на месте работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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