В Барнауле маленький мальчик чуть не выпал из окна

В Барнауле 18 марта из окна едва не выпал ребенок, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, мальчик стоял на подоконнике около 19 вечера в доме на улице Антона Петрова. Ребенок едва не выпал.
Свидетели ЧП вызвали полицию и спасателей. Мальчик спустился с подоконника до прибытия экстренных служб. Ломать дверь в квартиру также не пришлось, потому что ребенок сам открыл дверь.
Выяснилось, что мать ребенка была на работе и оставила его с подругой, которая куда-то ушла. До возвращения женщины мальчик находился у соседей.
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