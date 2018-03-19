В Барнауле маленький мальчик чуть не выпал из окна

По словам очевидцев, мальчик стоял на подоконнике около 19 вечера в доме на улице Антона Петрова. Ребенок едва не выпал.

Свидетели ЧП вызвали полицию и спасателей. Мальчик спустился с подоконника до прибытия экстренных служб. Ломать дверь в квартиру также не пришлось, потому что ребенок сам открыл дверь.

Выяснилось, что мать ребенка была на работе и оставила его с подругой, которая куда-то ушла. До возвращения женщины мальчик находился у соседей.