В Надыме "Филипп Киркоров" выпал из окна седьмого этажа

Скатившись с козырька, мужчина упал в снег, откуда его уже доставали спасатели. Очевидцы вызвали службу спасения еще до того, как молодой человек сорвался, поскольку его странное поведение не осталось без внимания.

В приемном покое больницы, куда доставили пострадавшего, он назвался Филиппом Киркоровым. Шоу певца прошло в городе за два дня до происшествия. Почему молодой человек вдруг стал чувствовать себя звездой эстрады, он не пояснил, но назвал причину, по которой вышел на улицу через окно седьмого этажа: не смог договориться с собой.

После падения с седьмого этажа молодой человек сломал себе ногу.

По неофициальному мнению медперсонала, не исключено, что он был под воздействием наркотических веществ, пишет ura.ru.