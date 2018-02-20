В Надыме "Филипп Киркоров" выпал из окна седьмого этажа

Сегодня, 16:48.
Происшествия

Житель Надыма в неадекватном состоянии выпал из окна седьмого этажа. От смерти молодого парня 1991 года рождения спас козырек подъезда магазина с метровой шапкой снега.

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Михаил Хаустов.

Скатившись с козырька, мужчина упал в снег, откуда его уже доставали спасатели. Очевидцы вызвали службу спасения еще до того, как молодой человек сорвался, поскольку его странное поведение не осталось без внимания.

В приемном покое больницы, куда доставили пострадавшего, он назвался Филиппом Киркоровым. Шоу певца прошло в городе за два дня до происшествия. Почему молодой человек вдруг стал чувствовать себя звездой эстрады, он не пояснил, но назвал причину, по которой вышел на улицу через окно седьмого этажа: не смог договориться с собой.

После падения с седьмого этажа молодой человек сломал себе ногу.

По неофициальному мнению медперсонала, не исключено, что он был под воздействием наркотических веществ, пишет ura.ru.

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