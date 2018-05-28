В Барнауле осудят школьницу, которая жестоко избила свою сверстницу

В течение двух месяцев школьница угрожала и требовала деньги со сверстницы, которая пожаловалась на ее проступки администрации школы. Девочка отказалась платить, и 9 марта подростки жестоко избили ее в подъезде многоквартирного дома по улице Панфиловцев. Школьники транслировали происходящее на телефон в соцсети.

Пострадавшая получила ушибы.

Злоумышленнице предъявили обвинение в вымогательстве, совершенном с применением насилия.

Что было на видео

На записях две девушки пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют о бетонный пол. Одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.

Еще один пострадавший

Избиение, по всей вероятности, снимал мальчик, которому позже неизвестные подростки сломали нос. После полученных травм ему сделали операцию на носу.

Если выяснится, что избившие мальчика злоумышленники старше 14 лет, им может грозить уголовная ответственность. Переломы носа и челюсти чаще всего квалифицируют как вред здоровью средней тяжести. За это можно получить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.