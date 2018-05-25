Барнаулец избил знакомого и откусил ему часть уха

Пьяный житель Барнаула избил знакомого и откусил ему фрагмент уха, сообщает прокуратура Алтайского края.
Во время расследования установили, что инцидент произошел в феврале. Житель Барнаула был пьян и поругался с приятелем. Злоумышленник несколько раз ударил знакомого в область головы, а затем откусил фрагмент уха.
Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Барнауле осудили злоумышленников, которые ограбили мужчину. Один из них откусил потерпевшему часть уха.
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