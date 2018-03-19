В МВД прокомментировали избиение мальчика, который снимал драку школьниц в Барнауле

В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили информацию о том, что в Барнауле идет проверка по факту избиения школьника. Неизвестные сломали нос мальчику, который снимал на видео резонансную драку учениц школы №114. По некоторым данным, именно из-за него дрались девочки.
Подросток сам выложил фото с перебинтованной головой в соцсетях. Мальчик находится в лор-отделении горбольницы №8. Ему сделали операцию на носу после полученных от избиения травм.
Заявление в полицию поступило от матери мальчика. Сейчас по нему идет проверка. Если выяснится, что избившие мальчика злоумышленники старше 14 лет, им может грозить уголовная ответственность. Переломы носа и челюсти чаще всего квалифицируют как вред здоровью средней тяжести. За это можно получить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
Окончательное решение примут по результатам судмедэкспертизы.
Напомним, 9 марта в Барнауле произошел конфликт между тремя школьницами. Две 15-летние девочки избили сверстницу в подъезде дома. Все происходящее они снимали на телефон и транслировали в соцсети. На кадрах они пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют о бетонный пол. Одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.
Девушки могут избежать уголовного наказания, так как им нет 16 лет, а травмы, которые они нанесли пострадавшей, легкой степени тяжести.
Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева сообщила РИА Новости, что проведет внеплановую проверку по вопросам воспитания и занятости детей в школе №114.
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