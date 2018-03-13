Пьяные барнаульские школьницы, избившие девушку, могут избежать уголовной ответственности

Барнаульские школьницы, которые жестоко избили сверстницу из ревности к парню, могут избежать уголовной ответственности. Травмы, которые они нанесли пострадавшей, скорее всего, легкой степени тяжести.
Девочка получила ушибы, ссадины и кровоподтеки, но ее здоровью ничего не угрожает, рассказали altapress.ru в СУ СКР по Алтайскому краю. Госпитализация ребенку не потребовалась.
На судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью потребуется время, но уже сейчас понятно, что травмы, скорее всего, легкие. А это значит, что уголовная ответственность ее обидчицам не грозит.
Дети, достигшие 14-летнего возраста на момент преступления, подлежат уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и средней тяжести. К таким травмам относятся, например, сотрясение мозга и переломы костей.
Однако это не значит, что злоумышленницы не понесут никакого наказания. Их в обязательном порядке поставят на учет в комиссии ПДН и будут следить за их поведением. Такие меры приняли бы уже за то, что они пили алкоголь. Девочкам также могут вынести предупреждение, возложить на их семью обязанности загладить причиненный вред и ограничить досуг.
Напомним, 9 марта между подростками произошел конфликт. Две 15-летние девочки избили сверстницу в подъезде дома. Все происходящее они снимали на телефон и транслировали в соцсети. На кадрах они пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют о бетонный пол. Одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.
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