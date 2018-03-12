Следком рассказал о состоянии барнаульской девушки, которую жестоко избили пьяные школьницы

Следователи сообщили, что уже осмотрели место происшествия, изъяли некоторые предметы, а также опросили участников и свидетелей произошедшего. Кроме того, назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения причиненного девочке тяжести вреда здоровью.

Напомним, 9 марта между подростками произошел конфликт. Две 15-летние девочки в подъезде дома избили сверстницу. Все происходящее они снимали на телефон и транслировали в соцсети.

На записях, которые altapress.ru не публикует по этическим и правовым соображениям, две девушки пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют об асфальт. Одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.