Следком рассказал о состоянии барнаульской девушки, которую жестоко избили пьяные школьницы

Девочка, которую 9 марта в Барнауле избили школьницы, получила ушибы, но ее здоровью ничего не угрожает. Пострадавшую не госпитализировали, сообщили altapress.ru в СУ СКР по Алтайскому краю.
Следователи сообщили, что уже осмотрели место происшествия, изъяли некоторые предметы, а также опросили участников и свидетелей произошедшего. Кроме того, назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения причиненного девочке тяжести вреда здоровью.
Напомним, 9 марта между подростками произошел конфликт. Две 15-летние девочки в подъезде дома избили сверстницу. Все происходящее они снимали на телефон и транслировали в соцсети.
На записях, которые altapress.ru не публикует по этическим и правовым соображениям, две девушки пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют об асфальт. Одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.
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